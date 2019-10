giełda 1 godzinę temu

W Polskiej Strefie Inwestycji ok. 90% wydanych decyzji trafiło do polskich firm

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji około 90% wydanych decyzji trafiło do polskich podmiotów, z czego ponad połowa to MŚP, a łączna kwota nakładów inwestycyjnych od września 2018 r. osiągnęła poziom ok. 17 mld zł, wynika z analizy "Polska Strefa Inwestycji" przygotowanej przez Colliers International, EY oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).