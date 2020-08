W USA rekordy, na GPW wyczekiwanie kolejnej fali wzrostów

Dzisiaj inwestorzy nie będą przejmowali się rosnącymi liczbami zachorowań na COVID-19 w Europie. Wprowadzane ograniczenia mają wpływ głównie na branżę turystyczną i lotniczą. Pomimo że, wraz z sektorami rozrywki i gastronomii, odpowiadają one za znaczną część PKB poszczególnych krajów, inwestorzy się tym nie przejmują. Skupiają się na tym, że im dłużej trwa pandemia, tym dłużej stopy procentowe są na niskich poziomach i można liczyć na pakiety wspierające oferowane przez rządy. Póki co inwestorzy nie myślą też o konieczności spłaty olbrzymiego zadłużenia, jakie się z tymi pakietami wiążą.

Tymczasem WIG20 i WIG od wielu tygodniu pozostają w konsolidacji, a pierwszy z nich trwa w trendzie horyzontalnym już trzeci miesiąc. Obecnie kluczowe dla WIG20 poziomy to ograniczenia konsolidacji pomiędzy około 1740 a 1880 pkt. Bliższe, ważne pułapy, które teoretycznie są w zasięgu dzisiejszej sesji, to 1810-1815 pkt oraz 1860-1865 pkt. Jeśli chodzi o liderów zmienności, to Biomed Lublin, CD Projekt, KGHM i Dino znowu mają szanse być na szczycie listy pod względem obrotów.