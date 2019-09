Warimpex otworzył hotel w Darmstadt, w nowej marce Accor 'greet'

""Nawiązując współpracę ze spółkami Cycas i Accor, zyskaliśmy renomowanych partnerów wspierających nas w ponownym wejściu na niemiecki rynek hotelarski. Po otwarciu pierwszego hotelu Novotel w Budapeszcie w 1982 roku, otwieramy teraz nasz drugi obiekt we współpracy z Accor. Naszym celem jest przekształcenie istniejącego projektu w nowoczesny hotel i centrum konferencyjne. Udało nam się dobrać doskonały zespół i znaleźć odpowiednią markę, które umożliwią nam osiągnięcie założonego celu. Z niecierpliwością czekam na postępy, jakie poczynimy w ciągu roku, świadcząc jednocześnie najwyższej jakości usługi dla wszystkich naszych gości" - powiedział prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Hotel ma ok. 16 800 m2 powierzchni użytkowej, mieści 327 pokoi hotelowych, centrum fitness o powierzchni 150 m2, 26 sal seminaryjnych i konferencyjnych oraz powierzchnie biurowe i 220 miejsc parkingowych. W hotelu znajduje się także restauracja "The Market", a także park o powierzchni 5 000 m 2 znajdujący się na wewnętrznym dziedzińcu hotelu, podano w materiale.

"W położonym na tej samej nieruchomości, przebudowanym centrum szkoleniowym Telekomu jeszcze w tym roku zostaną urządzone biura i elastyczne przestrzenie do pracy w systemie co-workingu, co ma służyć jak najlepszemu wykorzystaniu centralnej lokalizacji i bliskiego położenia wiodących firm technologicznych. Na 2 000 m2 powierzchni przeznaczonej na organizację konferencji i imprez mieści się 26 sal konferencyjnych i seminaryjnych położonych na dwóch z pięciu kondygnacji, jedna duża sala audytoryjna mieszcząca do 170 osób oraz 220 miejsc parkingowych" - czytamy dalej.