We wtorek złoty powinien pozostać stabilny

Złoty rozpoczął tydzień od umocnienia do koszyka walut. Przede wszystkim wspierała go poprawa nastrojów na rynkach globalnych i wzrost apetytu na ryzyko, za czym stało oczekiwanie na środowe gołębie sygnały z Fed. W poniedziałek lekkim wsparciem dla złotego były też dane o inflacji bazowej w Polsce w styczniu i lutym. Ukształtowała się ona odpowiednio na poziomie 0,8 proc. i 1 proc. w relacji rocznej, co było wynikiem nieco wyższym od prognoz.

W perspektywie całego tygodnia dla złotego, podobnie jak dla innych walut emerging markets, kluczowe przede wszystkim będzie posiedzenie Fed. Jeżeli rynki uznają, że perspektywa kolejnej podwyżki amerykańskich stóp procentowych odsuwa się poza III kwartał br., to będzie to będzie to mocne wsparcie dla tych walut. Szczególnie w relacji do dolara.