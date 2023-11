WeWork ogłasza upadłość. Porozumiał się z wierzycielami

WeWork oficjalnie ogłosił upadłość – podaje Bloomberg. Firma zrobiła to po osiągnięciu wstępnego porozumienia w sprawie restrukturyzacji z wieloletnim sponsorem SoftBankiem i obecnymi wierzycielami. Celem jest zmniejszenie zadłużona o ponad 3 mld dolarów i likwidacja większości akcji spółki.

Ponadto ma ona też dążyć do odrzucenia ponad 60 umów najmu w Ameryce Północnej i wykorzystać proces sądowy do renegocjacji innych umów. Informacje te przekazał dyrektor generalny David Tolley w dokumentach sądowych.

WeWork upada

We wniosku upadłościowym, który firma złożyła w New Jersey w poniedziałek, wymieniła ona 19 mld dolarów zobowiązań i 15 mld dolarów aktywów . Skorzystała też z rozwiązania amerykańskiego prawa , które pozwala kontynuować jej działalności przy jednoczesnym wypracowaniu warunków spłaty wierzycieli.

Według stanu na 30 czerwca WeWork posiada lub zarządza nieruchomościami w 777 lokalizacjach w 39 krajach. Obłożenie pozostaje zbliżone do poziomu z 2019 r., jednak przedsiębiorstwo na tym etapie nadal jest nierentowne.

Przyczyny upadku WeWork

Agencja wymienia kilka powodów upadku WeWork. Ocenia, że proces ten zaczął się już prawdopodobnie w 2019 r., kiedy to firma szykowała się do debiutu giełdowego. W zaledwie kilku miesięcy przeszła ona drogę od planowania IPO do zwolnienia tysięcy pracowników i uzyskania wielomiliardowego dofinansowania.