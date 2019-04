Wiceprezes Grupy Lotos: Termin uruchomienia projektu EFRA niezagrożony

"Celujemy w to, żeby ruszyć z rozruchem instalacji DCU dosłownie z dniem 1 czerwca tego roku" - powiedział Kawula w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji "Przemysł i handel naftowy 2018".

Termin zakończenia budowy ostatniej instalacji projektu EFRA został przesunięty na 31 maja 2019 r. w wyniku aneksu do umowy , który spółka Lotos Asfalt podpisała z generalnym wykonawcą, włoską firmą Kinetics Technology (KT) w listopadzie 2018 roku, po kilku miesiącach negocjacji.

W efekcie uruchomienia projektu EFRA Grupa Lotos niemal całkowicie wyeliminuje ze swojej produkcji tzw. ciężkie pozostałości przerobu ropy naftowej. Kawula zapewnił, że nie oznacza to ograniczenia możliwości potencjalnego wzrostu produkcji asfaltów, do której ciężkie pozostałości niezbędne są jako wsad.

"Jeżeli produkcja asfaltów nadal będzie zyskowna, a takie są nasze założenia na najbliższe lata, możemy importować tego rodzaju ciężkie pozostałości, które na rynku zewnętrznym można kupić łatwiej niż surowiec do produkcji asfaltów, jako wsad do instalacji koksowania, uwalniając tym samym własny wsad do produkcji asfaltów" - powiedział Kawula w rozmowie z ISBnews.