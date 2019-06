energetyka 1 godzinę temu

WiseEuropa: Łańcuch dostaw energii wiatrowej to dziesiątki tys. miejsc pracy

Łańcuch dostaw dla energetyki wiatrowej na lądzie może wygenerować 21 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce do 2040 r., w przypadku realizacji scenariusza dobrych warunków rozwoju branży, wynika z raportu "Wkład krajowych dostawców w rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i jej wpływ na polski rynek pracy do 2040 roku" opracowanego przez WiseEuropa dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Wskaźnik udziału krajowych dostawców i poddostawców może wzrosnąć do 65% z obecnych 52%.