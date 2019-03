Wittchen miał 31 mln zł zysku netto, 38,07 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Mimo trudnego okresu, w którym wprowadzony został zakaz handlu w niektóre niedziele, osiągnęliśmy wzrost przychodów detalicznych wynoszący 18% i przekraczający wzrost powierzchni naszych salonów, których w 2018 roku otworzyliśmy dwanaście. W chwili obecnej nasza sieć sprzedaży obejmuje już 100 punktów detalicznych" - napisał prezes spółki Jędrzej Wittchen w liście do akcjonariuszy.

"Przy zwiększonym poziomie wydatków, rentowność EBITDA pozostała na niemalże niezmienionym, wysokim poziomie 18,6%, a sama EBITDA wyniosła 45,5 mln zł. Aby wspierać rozwój w kraju i zagranicą zdecydowaliśmy się poszerzyć nasze zdolności logistyczne i na początku 2019 roku rozpoczęliśmy inwestycję w rozbudowę centrum logistycznego w Palmirach pod Warszawą, która powinna co najmniej dwukrotnie powiększyć posiadaną przez nas powierzchnię magazynową, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w jeszcze większym stopniu przyczynić się do wzrostu powierzchni dostępnej do składowania" - czytamy również w liście prezesa.