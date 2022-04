Właściciel Reserved z rekordową sprzedażą. Przyznał, ile kosztuje zamknięcie sklepów w Rosji

Polska grupa odzieżowa LPP (właściciel marek Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito i House) podsumowała wyniki za ostatnie 12 miesięcy. Przychody ze sprzedaży za rok finansowy 2021/22 przekroczyły 14 mld zł , co oznacza niemal ich podwojenie w porównaniu z poprzednim rokiem.

"Rok 2021, pomimo że wciąż naznaczony ogólnoświatową pandemią , przeszedł do historii LPP jako najlepszy pod względem wyników finansowych spółki " - podkreśla prezes Marek Piechocki. Rekordowa sprzedaż przełożyła się na 953,5 mln zł zysku netto .

Odzieżowa grupa przyznaje, że w ostatnim czasie postawiła na rozwój marki Sinsay , której liczba sklepów wzrosła o 309 - z 434 do 743 salonów sprzedaży. Ze względu na niższe ceny ma ona szansę przyciągnąć większą grupę klientów, którzy mierzą się z dwucyfrową inflacją.

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Sinsay goni Reserved pod względem procentowego udziału w ogólnej sprzedaży LPP. Reserved odpowiada za 38,4 proc. przychodów, a Sinsay za 32,7 proc. Cropp to niecałe 11 proc., House 9,2 proc., a Mohito 8,2 proc.

Wpływ wojny w Ukrainie na LPP

"W styczniu, gdy widać było przygotowania Rosji do wojny, zaczęła się dość duża nerwowość. W lutym, gdy wybuchła wojna, widzieliśmy duże spadki sprzedaży (20 proc. rok do roku), które trwały przez dwa tygodnie. Od połowy marca, wraz z nadejściem wiosny, widać było, że klienci powoli wracają do sklepów. Dlatego druga połowa marca i kwiecień są znacząco lepszymi biznesowo miesiącami w naszej firmie" - tłumaczył wiceprezes LPP na konferencji prasowej.