Wojas miał 3,12 mln zł straty netto, 2,33 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"Po I kw. 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 50 669 tys. zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 9,7% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 15,8% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zmniejszeniu o 14,3% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I kw. 2019 wyniósł 82,8% vs 81,5% po 1 kwartale 2018 r." - czytamy w raporcie.