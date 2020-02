Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

"PGE Polska Grupa Energetyczna potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą" - powiedział Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Wojciech Dąbrowski od 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową zajmującą się ciepłownictwem w ramach grupy kapitałowej PGE. W 2019 r. przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w procesie integrowania aktywów w grupie kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika, gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, podano także.

"Wojciech Dąbrowski jest uczestnikiem debaty publicznej na temat kierunków rozwoju energetyki, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i bezpieczeństwa energetycznego. Jako prezes PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, występował jako zwolennik aktywnej współpracy z samorządem terytorialnym i lokalnymi dystrybutorami ciepła, co przyczyniło się do rozwoju rynków ciepła i wzrostu liczby przyłączonych do systemu odbiorców, a w konsekwencji poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Wspierał i promował technologię kogeneracyjną jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Brał udział w pracach nad wypracowaniem systemu wsparcia dla kogeneracji" - napisano także w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.