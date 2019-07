Work Service ma umowę dot. zbycia węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft.

"Zakończenie negocjacji rozwiązujących wszystkie kwestie sporne z węgierskim partnerem i podpisanie umowy jest kolejnym krokiem na drodze do finalizacji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Kluczowe warunki zostały ustalone już 2 miesiące temu, czego skutkiem było podpisanie term sheet. Było to jednak tylko wstępne porozumienie. Umowa natomiast w sposób wiążący ustala warunki współpracy przy sprzedaży węgierskiej spółki oraz obowiązki wszystkich ze stron" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z umową, spółka celowa zobowiązała się wykupić od Work Service udziały w spółce Prohuman do 31 marca 2020 roku. W umowie został również zawarty szereg mechanizmów motywujących Profólió oraz spółkę celową Human Investors do przeprowadzenia sprzedaży. W razie niepowodzenia tej transakcji, strony ustaliły dwa alternatywne sposoby sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Środki pozyskane ze sprzedaży Prohuman będą przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, przypomniano.