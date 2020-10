worldsteel: Produkcja stali w Polsce spadła o 20,1% r/r do 0,49 mln ton we IX

Globalna produkcja stali osiągnęła poziom 156,36 mln ton we wrześniu br., co oznacza wzrost o 2,9% r/r. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. było to 1 347,44 mln ton (-3,2% r/r).

"Chiny wyprodukowały 92,6 mln ton stali surowej we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost o 10,9% w porównaniu z wrześniem 2019 r. Indie wyprodukowały 8,5 mln ton stali surowej we wrześniu 2020 r., co oznacza spadek o 2,9% wobec sierpnia 2019 r. Japonia wyprodukowała 6,5 mln ton stali surowej we wrześniu 2020 r., co oznacza spadek o 19,3% wobec sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.