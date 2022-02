Największe biznesowe media informują o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w drugim co do wielkości szwajcarskim banku Credit Suisse . Bloomberg opisuje wyniki śledztwa, które wykazało, że instytucja obsługiwała konta należące do klientów, których interesy i działalność budzi ogromne kontrowersje .

Wyciek danych klientów szwajcarskiego banku Credit Suisse

Grupa dziennikarzy zorganizowanych w ramach Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), w której byli przedstawiciele m.in. "The New York Times", "Le Monde" i "The Guardian", dotarła do wycieku z listą klientów Credit Suisse. Po ponad rocznym śledztwie okazało się, że przez konta w szwajcarskim banku przepływały miliardy "brudnych pieniędzy".