Wyniki wyborów nie zaskoczyły inwestorów na GPW

Inwestorzy, którzy spodziewali sią wyborczego roller-coastera na warszawskim parkiecie, mogą się czuć zawiedzeni. Zdyskontowany przez rynek z dużym wyprzedzeniem wynik wyborów parlamentarnych nie wpłynął w najmniejszym stopniu na giełdowe notowania. Nie należy również oczekiwać jego wpływu w kolejnych dniach. W nowym rządzie dojdzie zapewne do przetasowań, jednak kierunek działań pozostanie niezmieniony. W dłuższej perspektywie pozytywny dla giełdy może być fakt, że partia rządząca nie będzie mieć większości w Senacie, przez co nie będzie możliwości uchwalania ustaw w ,,trybie ekspresowym", co zdarzało się w poprzedniej kadencji. Z perspektywy rynkowej stabilności informacja taka powinna być przez inwestorów odebrana pozytywnie, ponieważ utrudnione będzie wprowadzanie w Polsce kontrowersyjnych zmian, które mogłyby z dnia na dzień zachwiać kursem waluty lub notowaniami giełdowymi.