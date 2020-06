Zamawiający zrezygnował z prac informatycznych zleconych Simple

"Zarząd Simple informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. wpłynęły do spółki ze strony zamawiającego tj.: Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu dokumenty na podstawie, których zamawiający odstąpił od umowy jak również ustalone zostały zasady rozliczenia dotychczasowej realizacji umowy" - czytamy w komunikacie.

"Takie standardowe uprawnienie przysługiwało zamawiającemu, gdy wykonawca wykonuje umowę w sposób należyty, w terminie do 31 grudnia 2021 roku. W takim przypadku odstąpienie od umowy ma skutek wyłącznie na przyszłość, co oznacza, że nie wywołuje skutku co do prac już wykonanych przez wykonawcę, a zamawiający zobowiązany jest jedynie do zapłaty wynagrodzenia, które należy się wykonawcy za rzeczywiście wykonane prace " - czytamy dalej.