maniek 32 min. temu

Eeee tam. Żarty dopiero się zaczynają. Dano ludzikom pieniądze. Teraz przychodzi czas na ich zwrot. Ale ci co je rozdawali przecież nie mogą za nie zapłacić więcej. Więc wysoka inflacja załatwi sprawę i ludziki oddadzą z nawiązką to co dostali. Koniec końcem przecież ktoś za ten burdel musi zapłacić, ale na pewno nie ci co na co dzień kolacyjkę popijają winem Domaine de la Romanee-Conti Grand Cru.....