ZBP: Zdaniem 77% bankowców kredyty zaciągane latem finansują głównie remonty

Polacy w realizacji planów wakacyjnych chętnie posiłkują się kredytem - taką opinię potwierdza blisko 65% pytanych o to bankowców. Jedynie co trzeci z nich wskazuje, iż wakacyjne cele realizowane są z własnych oszczędności. Jak podkreśla ponad 81% badanych, przeciętna kwota kredytu nie przekracza 5 000 zł, a 20% wskazuje, że jest to kwota poniżej 2 000 zł. Jedynie co dziesiąty pytany wskazuje, iż przeciętna wartość kredytu zaciągniętego na cele wypoczynkowe przekracza 5 000 zł, podano również.