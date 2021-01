ZE PAK ma do 160 mln zł kredytu z Banku Pekao na inwestycję w elektrowni Konin

"Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe będzie produkowała energię elektryczną oraz pełniła funkcję rezerwową dla działającego już obecnie bloku biomasowego, zasilającego w ciepło miasto Konin. Po zakończeniu projektu w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy ok. 100MWe (2x50MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego" - czytamy w komunikacie.

Kwota kredytu wynosi do 160 mln zł, przy czym ZE PAK zobowiązał się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych w wysokości co najmniej 20% kosztów projektu, ale nie mniej niż 52,8 mln zł.