ZFPF: Pośrednicy finansowi pomagali przy 58% kredytów mieszkaniowych w III kw.

W III kwartale 2019 r. po raz kolejny można było zauważyć bardzo duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Mimo rosnących cen nieruchomości i zaostrzenia przez banki kryteriów udzielania kredytów, zainteresowanie tym sposobem sfinansowania zakupu mieszkania wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Z danych NBP wynika, że w III kw. łączna wartość udzielonych hipotek wyniosła 14,4 mld zł. Przyczyniły się do tego głównie poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i bardzo niskie stopy procentowe, podano.

"Trzeci kwartał przyniósł kolejny wzrost wartości kredytów hipotecznych udzielonych z pomocą pośredników finansowych. Kwota 8,35 mld zł jest najwyższa w historii ZFPF. Oznacza również rekordowy udział w rynku. Aż 58% (wartościowo) kredytów hipotecznych zostało udzielonych przy wsparciu ekspertów finansowych należących do ZFPF. Korzystanie z pomocy pośredników wynika w dużej mierze z zaostrzenia przez banki kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych. Szczególnie było to widoczne w przypadku wnioskodawców posiadających niski wkład własny (poniżej 20% wartości nieruchomości). W tym segmencie banki wprowadziły podwyżki marż, a to z kolei przełożyło się na wzrost rat nowo udzielanych kredytów i spadek dostępnej kwoty" - powiedział prezes ZFPF oraz prezes Expander Advisors Adrian Jarosz, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że w kwartalnej ankiecie NBP banki zapowiadają kolejne tego typu działania, więc należy się spodziewać, że o kredyt hipoteczny w przyszłości będzie jeszcze trudniej.

"Tym samym można przypuszczać, że zainteresowanie usługami ekspertów finansowych będzie dalej rosnąć. Ci bowiem, zapoznając się z sytuacją finansową potencjalnego kredytobiorcy, są w stanie w krótkim czasie wstępnie określić, w którym banku klient ma szansę na otrzymanie kredytu, w oczekiwanej przez niego wysokości oraz, gdzie znajdzie najbardziej korzystną ofertę" - dodał prezes ZPF.

Łączna wartość kredytów firmowych udzielonych w III kwartale 2019 r. przez ekspertów ZFPF wyniosła ponad 552 mln zł.

"Czas od lipca do września były kolejnym okresem od końca 2017 r., w którym część banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do kredytów krótkoterminowych. Pomimo tego przedsiębiorcy wciąż dość chętnie decydują się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania. Potrzebują jednak wsparcia w zakresie porównania dostępnych ofert i znalezienia banków, w których mają największą szansę na pozytywną decyzję kredytową. Po taką wiedzę i wsparcie przychodzą właśnie do pośredników finansowych" - czytamy dalej.

Jak wskazała prezes Open Finance Joanna Tomicka, III kwartał tego roku nie był łatwy dla klientów chcących skorzystać z kredytów firmowych. Było to związane ze spadkiem dostępności produktów tego rodzaju, który dotyczył zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Przełożyło się to na niższą sprzedaż tych produktów przez pośredników.

"Niemniej przewidujemy, że sektor MŚP nadal będzie poszukiwał finansowania. W tej sytuacji duże znaczenie ma fakt, że doświadczeni eksperci finansowi często wiedzą, gdzie w danym momencie jest możliwe uruchomienie kredytu dla przedsiębiorcy" - powiedziała Tomicka, cytowana w komunikacie.

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych za pośrednictwem ekspertów ZFPF od lipca do września 2019 r. wyniosła prawie 803 mln zł. W III kwartale 2019 r. zaostrzone zostały także kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, a pojedyncze banki pogorszyły też parametry oferowanych kredytów np. skrócony został okres kredytowania oraz obniżono maksymalną kwotę kredytu.

"W III kwartale 2019 r. obserwowaliśmy niesłabnący popyt klientów na kredyty konsumpcyjne, co pokazuje osiągnięty wynik sprzedaży. Firmy zrzeszone w ZFPF pośredniczyły w udzieleniu 802,98 mln zł. kredytów gotówkowych, co daje w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego wzrost o 6,22%. Niemniej jednak, po raz pierwszy od dłuższego czasu kwartał ten przyniósł spadek wartości sprzedaży z uwagi na zaostrzenie polityki kredytowej przez banki spowodowane w głównej mierze wzrostem udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych i zwiększonym ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą" - powiedział wiceprezes ZFPF i członek zarządu mFinanse Dominik Skrzycki.

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) to organizacja reprezentująca polski rynek firm pośrednictwa finansowego. Związek powstał 19 czerwca 2008r. Wśród jego członków znajdują się największe i najbardziej renomowane firmy pośrednictwa finansowego.

