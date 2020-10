Złoty jest najsłabszy od wiosny, w tle lockdown w Europie

O godzinie 08:36 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,6020 zł, co oznacza wzrost o 1,6 gr w stosunku do wtorkowego zamknięcia. To trzeci kolejny dzień wzrostów i najwyższy kurs euro od kwietnia. Notowania CHF/PLN wzrosły o 1,3 gr do 4,2940 zł, USD/PLN o 1,4 gr do 3,9070 zł, a GBP/PLN o 2,7 gr do 5,0985 zł.