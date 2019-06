Złoty już czeka na wyniki środowego posiedzenia Fed

Dolar kosztował 3,7960 zł. To dokładnie tyle samo, co wczoraj na zamknięciu. Podobnie zachowywał się szwajcarski frank i brytyjski funt, które to waluty dziś rano były wycenione odpowiednio na poziomach 3,8030 zł i 4,7590 zł. Ta ostatnia jednakże wcześnie rano zaliczyła "zjazd" do 4,7480 zł, co było najniższym kursem funta od stycznia br.

Na koniec dnia wyceny głównych walut do złotego mogą nie odbiegać od obecnych. I to mimo, że dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne jest bogatsze niż wczorajsze, przez co więcej będzie potencjalnych impulsów. Oczekiwana stabilizacja notowań będzie pochodną czekania na Fed. Ten obrazek już częściowo można było zaobserwować na rynku w poniedziałek.

Wczorajsze dane o inflacji bazowej w Polsce, która zgodnie z prognozami pozostała w maju na poziomie 1,7 proc. R/R, przeszły na rynku walutowym bez echa. Większych emocji nie wywołały też publikacje makroekonomiczne z Europy i USA.

Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne jest nieco bogatsze niż to poniedziałkowe. Przed południem inwestorzy poznają finalne odczyty majowej inflacji w Eurolandzie, a także kwietniowe dane nt. bilansu handlowego, a także czerwcowy odczyt indeksu ZEW dla Niemiec. Po południ napłyną dane z USA nt. wydanych pozwoleń na budowę domów oraz rozpoczętych budów w maju. To wszystko natomiast zostanie okraszone dwukrotnym wstąpieniem prezesa Europejskiego Banku Centralnego (ECB) Mario Draghiego (o godz. 10:00 i 16:00). Tyle tylko, że to wszystko są tylko dodatki. Cały rynek walutowy, a więc tym samym i złoty, czekają już na główne wydarzenie tego tygodnia. Mianowicie na środowe wyniki posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed). Posiedzenia, które wprawdzie nie przyniesie zmiany stóp procentowych, ale będzie miało duże znaczenie dla kształtowania się notowań dolara, a co za tym idzie w pośredni sposób dla kształtowania się sytuacji na całym rynku walutowym. Posiedzenia, które zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami,

prawdopodobnie otworzy furtkę do przyszłych obniżek stóp procentowych w USA, ostatecznie ją zatrzaskując do ich podwyżek, czego jeszcze Fed nie wykluczał kilka miesięcy wcześniej.

Perspektywa przyszłych obniżek stóp procentowych w USA, przynajmniej do chwili aż rynek nie potraktuje tych działań jako desperackiej próby obrony przed nieuchronną recesją, będzie osłabiać dolara, jednocześnie poprawiając nastroje na rynkach finansowych. W scenariuszu bazowym są to więc warunki sprzyjające umocnieniu złotego w kolejnych tygodniach.

Marcin Kiepas

analityk Tickmill

Tagi: forex , giełda , wiadomości , giełda na żywo

