Złożyłeś wniosek, a dodatku węglowego nie ma? Oto powód

Samorządy stawiają sprawę jasno

Ponad 3,5 tys. wniosków o dodatek węglowy wpłynęło do OPS w Gliwicach. Jednak w tym mieście – jak we wszystkich innych w Polsce – nie można przekazać pieniędzy mieszkańcom – przekonuje Związek Miast Polskich w wydanym oświadczeniu.

Na stronie ZMP, czytamy także, że " nowe przepisy przygotowano pośpiesznie i bez żadnej konsultacji z samorządami , które zobowiązano do przyjmowania wniosków i wypłacania świadczeń mieszkańcom. Uchwalone przepisy są fatalnej jakości".

Ministerstwo: przekazano wojewodom pieniądze

- Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł . Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach urzędów wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy - przekazał w środę resort klimatu i środowiska.

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł. Przysługuje on gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).