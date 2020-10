ZM Ropczyce miały 7,91 mln zł zysku netto, 9,45 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

"Miniony okres, chociaż był czasem bezprecedensowym w historii i stał pod znakiem niespotykanych dotąd wyzwań, z perspektywy osiągniętych wyników oceniam pozytywnie. W tym trudnym okresie naznaczonym pandemią COVID-19, Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. skutecznie realizowały swoją strategię wielowymiarowej dywersyfikacji. Świadczy o tym porównywalny poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego, zrealizowanych przecież w skrajnie odmiennych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Fakt ten potwierdza właściwe podejście spółki do rynku i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków prowadzonej działalności" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.