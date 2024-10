Zmiany w ważnej spółce nie wpływają na reakcje inwestorów? Tak wygląda kurs Cyfrowego Polsatu

Tymczasem notowania Cyfrowego Polsatu na giełdzie pozostały relatywnie stabilne. Kurs akcji spadł w środę o 0,39 proc., zamykając sesję na poziomie 12,69 zł. W trakcie notowań wahania kursu mieściły się w przedziale od 12,59 zł do 12,90 zł.

Zobacz także: Putin znalazł czuły punkt. "To słabość Zachodu"

Stabilne notowania przy umiarkowanych obrotach

Dzienny wolumen obrotu wyniósł 685 tys. akcji, a łączna wartość przeprowadzonych transakcji osiągnęła poziom 8,71 mln złotych. W ciągu dnia zawarto 2078 transakcji , co świadczy o standardowej aktywności inwestorów.

Techniczne poziomy wsparcia i oporu

Poprzednia sesja zakończyła się przy kursie 12,74 zł, co oznacza, że dzisiejszy spadek nie zachwiał średnioterminowym trendem wzrostowym.

Piotr Żak wciąż prezesem TV Polsat

Piotr Żak oficjalnie jest prezesem Telewizji Polsat od 3 lipca tego roku i z wciąż nieoficjalnych danych wynika, że pozostaje na stanowisku. Jednak jak podkreślał w środę rano magazyn "Press", dzieci Zygmunta Solorza przekonują, że Piotra Żaka nie da się odwołać z funkcji prezesa, bo uprawnienia umożliwiające taki ruch przysługują fundacji TiVi Foundation, a wprowadzanie zmian zablokował sąd. Jak pisaliśmy już w money.pl, we wtorek mec.

Pod koniec września Zygmunt Solorz, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus , w liście do pracowników zapowiedział odwołanie jego dzieci z władz spółek Grupy.

Wcześniej dzieci Solorza wysłały do menedżerów z Grupy własny list, w którym napisały, że dobro spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem i uczulają adresatów, by "ostrożnie przyjmowali polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości", oraz by "wstrzymali się z podpisywaniem dokumentów, których legalności nie mogą być pewni".