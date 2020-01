ZPF/IRG SGH: Zdaniem ponad 40% badanych sytuacja gosp. pogorszy się w ciągu roku

"Ocena polskich gospodarstw domowych, dotycząca bieżącego stanu gospodarki, pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniego badania. Odsetek tych wskazujących poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wyniósł w IV kwartale 2019 r. 46,2% w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy było to 47,8%. To jednocześnie wzrost w stosunku do wskazań sprzed roku (43,7%). Odsetek ocen pozytywnych pozostaje na wyższym poziomie niż ocen negatywnych, choć ten drugi wzrósł w ciągu roku o prawie 1/5, co pozwala na pozytywną ocenę ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki płynące z gospodarki do tej pory, pomimo spowolnienia, są generalnie dobre - lepsze niż w krajach będących partnerami handlowymi Polski. Rynek pracy jest silny, zaś spadki obserwowane są jedynie w przemyśle. Taki obraz działa pozytywnie na oceny bieżącego stanu gospodarki. Nie są one jednak już tak dobre jak pod koniec 2017 roku. Co więcej, kolejne ośrodki prognostyczne redukują swoje prognozy co do wzrostu gospodarczego w 2020 roku, co powoduje, że również gospodarstwa domowe ograniczają swój relatywny optymizm co do przyszłości otoczenia makroekonomicznego" - powiedział Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komentarzu.