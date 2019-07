ZPL: Wzrost branży leasingowej wyniesie 2,4% w br., prognoza z lutego to 5,5%

W lutym br. przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Andrzej Krzemiński informował podczas konferencji, że Związek oczekuje iż rynek leasingu wzrośnie o 5,5% r/r w 2019 r. do ok. 87 mld zł, wobec rekordowych 21,8% wzrostu w ub.r.

"Wyniki branży leasingowej w I półroczu pozostawały pod istotnym wpływem zmian prawnych w zakresie podatku dochodowego od pojazdów osobowych. Wprowadzone, pod koniec ubiegłego roku zmiany, nie stanowiły co prawda czynnika decydującego, ale znacznie przyspieszyły decyzje przedsiębiorców o zakupie aut jeszcze w 2018 roku. W efekcie przesunęło to znaczną część tegorocznego popytu inwestycyjnego na końcówkę 2018 r. Poprawiające się w kolejnych miesiącach wyniki pozwalają sądzić, że branża leasingowa 2019 r. zamknie dodatnim wynikiem, choć nie tak spektakularnym, jak w ostatnich latach" - powiedział dyrektor generalny ZPL Andrzej Sugajski, cytowany w komunikacie.

ZPL podał, że branża leasingowa w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku sfinansowała pojazdy lekkie o wartości 16,5 mld zł, co stanowiło wynik o 6,8% niższy niż przed rokiem (wówczas zawarto kontrakty na pojazdy o łącznej wartości 17,8 mld zł). Ta kategoria rynku obejmuje zarówno pojazdy osobowe, które zanotowały 9,6% spadku, jak też pojazdy do 3,5 t. (+8,5% wartości finansowania r/r). Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t. mają wysoki, bo 42,8% udział w rynku leasingu.