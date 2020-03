ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

Przedstawiciele Związku zwracają uwagę, że po zamknięciu centrów handlowych większość z nich straciła z dnia na dzień przychody.

"My jesteśmy w stanie przeżyć tydzień czy dwa tygodnie bez przychodów, ale w dłuższej perspektywie mamy do czynienia z sytuacją, że może upaść cała branża handlu i usług" - powiedział prezes Kazar Group Artur Kazienko podczas wideokonferencji.

Paweł Kapłon z KAN Group (Tatuum) zwrócił uwagę, że propozycję rządowe dotyczące wsparcia do wynagrodzenia w wysokości 40% zostało prawdopodobnie obliczone dla firm, których obroty spadły o około 15%.

"My nie mamy obrotu w ogóle, bo głównie działamy w centrach handlowych, a e-commerce jest niewielki. Rząd czeski zaproponował wsparcie na poziomie 80%, więc uważamy, że nasz rząd powinien mocniej partycypować w utrzymywaniu stanowisk pracy" - dodał Kapłon.

Kazienko wskazał, że część właścicieli centrów handlowych twierdzi, iż banki są gotowe do przedłużenia z nimi umów pod warunkiem, że wynajmujący również o ten okres przedłużą swoje umowy.

"Ta propozycje wydaje się realistyczna. Jesteśmy gotowi do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i serwisowych choć one też wydają się powinny być niższe" - dodał.

Jego zdaniem, zniesienie niehandlowych niedziel już po otwarciu galerii handlowych pomogłaby stanąć na nogi całej branży, tym bardziej, że mogą one być zamknięte nawet 6-8 tygodni.

"My jako branża jesteśmy bardzo dobrymi płatnikami podatków do państwa. W obecnej sytuacji wydaje się, że potrzebujemy jakieś specustawy, żeby sprawy z galeriami handlowymi uregulować odgórnie, gdyż nie sposób z każdą po kolei negocjować warunki. Jeśli mamy płacić podatek VAT, to powinniśmy go płacić z obrotu, a warto przypomnieć, że niedziele handlowe kiedyś stanowiły 20% naszych obrotów" - powiedział prezes OTCF (4F) Igor Klaja.

"Pensje za marzec wypłacone naszym pracownikom do 10 kwietnia - to może jesteśmy w stanie wytrzymać, ale obawiam się, że to będzie tyle, a to pociąga cały łańcuch zależności począwszy od naszych producentów" - dodał Kazienko.

Prezes LPP Marek Piechocki zwrócił także uwagę, na jeszcze jeden problem związany z zamknięciem galerii handlowych dla kupujących.

"W tej chwili robimy szybkie przeliczenia w naszych centrach logistycznych i już wiemy, że za jakieś 3-4 tygodnie nie będziemy mieli, gdzie składować towar, ponieważ on cały czas nadchodzi, a nic nie wychodzi do sklepów. Może to doprowadzić do sytuacji, gdzie w naszych portach będą stały nierozładowane statki. Sytuacja jest wyjątkowa i potrzebujemy szybkich decyzji" - powiedział Piechocki.

Według Kazienki, niektórzy członkowie Związku już mają problem z odpowiednia płynnością finansową o czym może świadczyć planowana ratunkowa emisja akcji CCC.

"Nasza branża osiąga w wielu przypadkach duże obroty, ale warto zauważyć, że pracujemy na niskich marżach i nasze zasoby nie są tak duże, jak się mogą wydawać" - dodał prezes.

Kluczowe postulaty Związku to:

Wypracowanie rozwiązań przejściowych na czas recesji i okres wychodzenia z recesji polegających na przywróceniu handlu w niedziele; jesteśmy przekonani, że przywrócenie handlu w niedzielę nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla budżetu państwa, a wręcz przeciwnie - spowoduje istotny wzrost przychodów naszej branży i w konsekwencji wzrost wpływów budżetowych.

Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia (rozwiązanie już stosowane w niektórych krajach). Pewną część obniżonego wynagrodzenia może pokrywać FGŚP. Rozwiązanie pozwoli szybko odbudować potencjał po wyjściu z kryzysu.

Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy.

Wyłączenie na czas recesji i wychodzenia z recesji stosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do przedsiębiorców, których działalność doznała znacznego ograniczenia, na skutek Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego. Warunkiem wyłączenia stosowania wspomnianych przepisów wobec przedsiębiorcy jest utrzymanie co najmniej połowy poziomu zatrudnienia (w stosunku do stanu na dzień 13 marca 2020 r.) przez okres 12 miesięcy i zobowiązanie do odtworzenia poziomu zatrudnienia do poziomu 75% (w stosunku do stanu na dzień 13 marca 2020 r.) w okresie 12 miesięcy od 1 stycznia roku, w którym PKB Polski będzie na poziomie PKB z 2019 roku.

W wypadku niespełnienia postulatów wskazanych w pkt 1 do 4 powyżej, uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Odłożenie płatności VAT naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych.

Uruchomienie gwarantowanych przez państwo długoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa.

Opracowanie i wdrożenie przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, jesteśmy przekonani, że uruchomienie środków wzmacniających stronę popytową będzie istotnym czynnikiem wzmacniającym dla zwiększenia sprzedaży przez firmy z sektora retail, podano dalej.

Lista członków: Agata Meble, Answear, Apart, BIG STAR Ltd., CCC, Gino Rossi, Cocodrillo, Sowa Sp. J., Diverse, Duka, Gatta, Home&You, Inglot, KAN (Tatuum), Kazar, Lancerto, LPP (Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay), Martes Sport, Mediaexpert, Medicine, Monnari, Neonet, Ochnik, Redan, Ryłko, Smyk, Solar, Yes, Wojas, VRG (Wólczanka, Kruk, Vistula, Deni Cler, Bytom) Venezia, 4F OTCF.

