ZPPHiU: Obroty firm handl. i usług. w stolicy spadły o 46,7% r/r w dn. 18-23 V

"W pierwszych dniach odmrożenia handlu w porównaniu do analogicznych okresów z zeszłego roku spadki sięgnęły 70%. Po blisko miesiącu aktywności handlowej widzimy, że jest tendencja wzrostowa, ale nawet dziś osiągamy ledwo połowę zeszłorocznych wyników dla analogicznych okresów. Ciężko patrzeć w przyszłość z optymizmem" - czytamy w komunikacie.

Obroty firm handlowych i usługowych spadły 9 maja br. o 62,3% w Warszawie (58,3% w reszcie kraju) w porównaniu do 11 maja 2019 r. Odwiedzalność tego dnia spadła o 69,6% w stolicy oraz 65,2% w reszcie kraju. W okresie 11-16 maja 2020 r. obroty spadły o 51,8% w Warszawie (41,8% w reszcie kraju) wobec okresu 13-18 maja 2019 r. Odwiedzalność w tym okresie spadła odpowiednio o 59,2% oraz 53,5%. W okresie 18-23 maja 2020 obroty spadły o 46,7% w Warszawie (36,1% w reszcie kraju) wobec okresu 20-25 maja 2019. Odwiedzalność w tym okresie spadła odpowiednio o 55,9% oraz 47,7%.

"W analizie tego typu wyników należy brać pod uwagę fakt, że dziś ludzie idą po zakupy w bardzo konkretnym celu - potrzebują wiosennej garderoby, szamponu, żwirku dla kota czy pompki do roweru. Nie odwiedzają centrum handlowego dla rozrywki czy by zjeść rodzinny obiad, ale realizują konkretne zadania zakupowe. Stąd zwiększona konwersja, czyli większa ilość zakupów w stosunku do osób odwiedzających sklepy. Na wzrost obrotów ma natomiast niebagatelny wpływ bogata oferta promocyjna, niespotykana w dzisiejszej skali w poprzednich latach. Handlowcy ratują swoje biznesy jak mogą i przyciągają klientów mnogością okazji" - podsumował zarząd ZPPHiU.