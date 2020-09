Zyska z MK: Cel 15% OZE możemy zrealizować w ciągu 2021 r.

"W zależności od tego, jaka będzie generacja energii z OZE do końca roku - a rezultaty będziemy znali gdzieś pod koniec roku 2021 - i jeżeli będzie na tym poziomie zużycie energii, a może być lekkie załamanie, to gdzieś w okolicach 13%, może nam się uda - pod 14% powinniśmy zrealizować" - powiedział Zyska dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"Broni nas to, że my w tej chwili podejmujemy bardzo zdecydowane działania pozytywnie oceniane przez Komisję Europejską w kontekście rozwoju OZE, nowych źródeł, dużych, wielkoskalowych mocy w fotowoltaice i energetyce wiatrowej" - wskazał wiceminister.

"Jeśli zostaną zrealizowane inwestycje zakontraktowane w ramach aukcji OZE w 2018 i 2019, które oddaliły się w czasie ze względu na pandemię, i powstaną w 2021 r. - jeśli chodzi o wiatr na lądzie, to jest ok. 3 GW mocy, a jeśli chodzi o fotowoltaikę to również są duże wolumeny - istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu roku 2021 osiągniemy poziom 15%" - podsumował Zyska.