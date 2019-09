Żywiec Zdrój rozbudowuje zakład rozlewniczy w Radziechowy-Wieprz za 90 mln zł

"Po ukończeniu rozbudowy, zakład rozlewniczy Żywiec Zdrój w gminie Radziechowy-Wieprz będzie wyróżniał się nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie ergonomii pracy oraz ochrony środowiska. Realizacja inwestycji, której całkowita wartość wyniesie ponad 90 mln zł, przełoży się także na wzrost zatrudnienia i zwiększenie mocy produkcyjnej zakładu, dzięki czemu będzie on w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku wód butelkowanych" - czytamy dalej.

Rynek wody butelkowanej w Polsce rośnie nieprzerwanie od kilku lat i wciąż wykazuje potencjał do dalszego rozwoju. Potwierdzają to dane rynkowe - w latach 2017-2018 sprzedaż wody butelkowanej wzrosła bardziej (16,6%) niż cały segment napojów bezalkoholowych (10,4%). Jest to efekt przede wszystkim rosnącej świadomości społecznej w zakresie wpływu żywienia na zdrowie, w tym również roli właściwego nawodnienia. Dlatego konsumenci coraz chętniej sięgają po wodę czy napoje niskokaloryczne, które stanowią alternatywę dla tych wysokosłodzonych, podano także.