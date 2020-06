Żywność drożeje ponad 6 proc. Ardanowski: nie ma powodów do znaczących podwyżek

W maju inflacja wyniosła 2,9 proc. - wynika z najnowszych danych GUS . To średnia. Okazuje się, że zawyżają ją m.in. mocniej rosnące ceny żywności. W rok wzrosły przeciętnie o 6,5 proc.

- Nie ma żadnych powodów do znaczącego wzrostu cen żywności w Polsce, ponieważ tegoroczne zbiory nie będą tak niskie, jak rok czy dwa lata temu, a ponadto niskie są koszty pracy oraz transportu - komentuje ostatnie dane minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Przyznaje, że ten rok zapowiadał się dramatycznie, jeżeli chodzi o suszę, ale deszcze majowe sprawiły, że ona jest już mniej realna. Poza tym - jak wskazuje minister - pracownicy nie otrzymują jakichś bardzo wysokich wynagrodzeń, więc też nie powinno to wpływać na wzrost cen.

- Nie ma realnych podstaw do tego, żeby te ceny żywności rosły, a jeżeli się takie pojedyncze przypadki pojawiają, to nie są wynikiem ogromnych dochodów rolników. Udział surowców rolniczych w produkcie finalnym stanowi co najwyżej kilkanaście procent - stwierdzia minister.