gospodarka Mateusz Ratajczak 1 godzinę temu

1 listopada cmentarze zamknięte. Premier Mateusz Morawiecki obiecuje za to dodatkowe pieniądze

8 godzin - tyle czasu dostali Polacy, by pogodzić się z zamknięciem cmentarzy. Od 31 października do 2 listopada będą zamknięte. Nie wejdzie nikt. Dla wielu to niedogodność, dla handlujących w tym czasie - prawdziwy dramat. Premier Mateusz Morawiecki obiecuje wsparcie dla handlujących zniczami i kwiatami.

Podziel się Dodaj komentarz