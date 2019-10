13. i 14. emerytury nie ma w budżecie - mówi Moody's. Nie ma i nie musi - odpowiedział PiS

Dla PiS to niespodziewany cios. Jeszcze w sobotę Ministerstwo Finansów cieszyło się z dobrych ocen polskiej gospodarki, które wystawiały kolejne agencje ratingowe. We wtorek w nocy jedna z nich się wyłamała. Skrytykowała wprost.

Majowa wypłata 13. emerytury kosztowała tylko w tym roku 10 mld zł. Pieniądze trafiły do 10 mln osób. - Zdaniem Moody's takie środki nie mogą być tylko elementem gry politycznej. I to chyba chce przekazać w opinii agencja. Prawo i Sprawiedliwość oraz rząd mają jednak całkiem łatwe wyjaśnienie tej sytuacji - zaznacza.

I jak zaznacza dr Antoni Kolek, kolejne transfery w ramach 13. i 14. wcale nie muszą zostać wprost zapisane w projekcie ustawy budżetowej. - Spokojnie taki zabieg można nazwać kreatywną księgowością - zaznacza jednak. Dlaczego? Bo choć pieniądze bezpośrednio nie wędrują do seniorów z budżetu, to pośrednio budżet zasila nimi konto, z którego są wypłacane.

- Środki na dodatkowe i jednorazowe świadczenie pochodziły do tej pory z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego wpływają składki od Polaków (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe - red.). I najpewniej tak zostanie. Warto zaznaczyć, że FUS nigdy nie miał innego przeznaczenia, nie był planowany jako źródło dodatkowych wypłat - podkreśla dr Kolek.

- Sytuacja FUS w ostatnim czasie była tak dobra, że zarządzający nim ZUS oddawał część dotacji. Składają się na to wyższe pensje oraz spora grupa pracujących w Polsce Ukraińców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale ich nie pobierają. I stąd rząd miał pieniądze na dodatkowy transfer. Gdyby nie było 13. emerytury w planie, to i dotacja dla FUS mogłaby być po prostu niższa - argumentuje. - Nie można zatem powiedzieć, że budżet nie ma nic wspólnego z programem, ale politycy mają dodatkowy argument - mów dr Kolek.

Dotacja z budżetu w 2018 roku zamiast zaplanowanej kwoty 46,6 mld zł wyniosła ostatecznie 35,8 mld zł. W 2019 roku PiS nie zostawił już takiego marginesu. Planowana dotacja to 49,4 mld zł. Do FUS identycznie jak w ubiegłym roku wpływało więcej pieniędzy, więc znów pojawił się margines wolnych 10 mld zł. I powędrował on właśnie na dodatki dla seniorów. Co ciekawe, w 2020 roku planowana dotacja jest… znacznie mniejsza. Rząd zapisał, że dorzuci tylko 26 mld zł - czyli o 23 mld zł mniej.