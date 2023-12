3 mld na onkologię, podwyżki dla nauczycieli. Rządowy projekt już w Sejmie

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. projekt ustawy okołobudżetowej. Za jego stworzenie odpowiada minister finansów Andrzej Domański , który otrzymał to zadanie podczas środowych obrad Rady Ministrów. Rząd przyjął dokument w trybie obiegowym.

Podwyżki dla nauczycieli, miliardy na onkologię

Projekt powtarza większość zapisów ustawy zawetowanej przez prezydenta. To, co się w niej nie znalazło, to przepisy umożliwiające ministrowi finansów przeznaczenie obligacji na media publiczne o wartości 3 mld zł.