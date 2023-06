5 rad od Billa Gatesa dla absolwentów studiów. "Sam chciałbym je usłyszeć"

Bill Gates studiował na Harvardzie. Jednak studia licencjackie porzucił już po trzech semestrach, by założyć Microsoft . – Co osoba, która porzuciła studia, wie o ich ukończeniu? Szczerze mówiąc, niewiele – powiedział na ceremonii rozdania dyplomów Northern Arizona University.

1. "Twoje życie nie jest sztuką jednoaktową"

Miliarder podkreślił, że siedzący przed nim młodzi ludzie stają przed decyzją, która, jak się wydaje, może zdefiniować całe ich życie. W końcu to teraz będą aplikować do firm, które mogą utrwalić ich ścieżkę kariery na lata. – Może się wydawać, że te decyzje są trwałe. Nie są – stwierdził.

Na dowód przywołał swoją historię. Przyznał, że sam zmagał się z presją wyboru ścieżki zawodowej, gdy był studentem. Kiedy zakładał ze wspólnikami Microsoft w 1975 r., to wydawało mu się, że będzie tam do końca życia. Jak stwierdził, bardzo się cieszy, że się mylił .

Wszystko przez fakt, że przez lata wciąż się rozwijał, a także zmieniał się jego światopogląd i perspektywy. Dlatego warto w trakcie życia ponownie zdefiniować siebie i swoje cele . Nawet jeżeli rezultaty tej oceny okażą się inne od tego, co sobie pierwotnie wyobrażaliśmy, nie oznacza to, że w życiu nam nie wyszło.

2. "Nigdy nie jesteśmy zbyt mądrzy, by być zdezorientowanymi"

W końcu jednak nauczył się, że "pierwszym krokiem do nauczenia się czegoś nowego jest pochylenie się nad tym, czego nie wiesz, zamiast skupiania się na tym, co wiesz". Studentom poradził to samo.