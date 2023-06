Kierunki studiów, po których możesz liczyć na najwyższe zarobki. Informatyka nie jest na szczycie listy

Na większości polskich uczelni rozpoczęła się rekrutacja na studia wyższe i potrwa ona do lipca. Dlatego też redakcja TVN24 przyjrzała się liście kierunków, które zapewnią ich absolwentom najwyższe wynagrodzenie w przyszłości. Dane takie zbiera ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Które kierunki studiów zapewniają najwyższe wynagrodzenie?

Na pierwszym miejscu wcale nie znajduje się program kształcący specjalistów IT. Najwyższą pensję zapewnia kierunek Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 20 tys. 803,37 zł brutto.