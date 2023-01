Studia zagwarantują dobrą pracę? Czterech ekspertów podpowiada, jak zaplanować swoją przyszłą karierę

Jednak tylko 11 proc. czuło, że są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy. Ponadto ledwie jedna trzecia badanych wysoko oceniła swoje doświadczenia związane z wprowadzeniem do nauki na uczelni. W związku z tym nasuwają się pytania: czy warto studiować, a jeśli tak, to jaki kierunek wybrać?