500+ dla emerytów na wypoczynek. Senat przyjął ustawę

- To nie powoduje żadnych wydatków z budżetu państwa. Z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystała zaledwie jedna czwarta uprawnionych, czyli są zabezpieczone środki do wykorzystania przez seniorów. Rozszerzenie programu nastąpi we wrześniu, więc emeryci i renciści pojadą na wczasy po sezonie turystycznym, kiedy jest taniej i gdy branża turystyczna potrzebuje wsparcia - przekonuje senator.

Bon turystyczny to dofinansowanie do wypoczynku, można go wykorzystać m.in. na opłacenie noclegów czy imprez turystycznych. Wszedł w życie w lipcu 2020 roku, a wykorzystać można go aż do marca 2022 roku. Co istotne, nie podlega on wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.