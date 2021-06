Bon turystyczny. Polacy dostali już 1,5 mld zł, ale chomikują to na później

Jednak póki co bony są chomikowane na później, bowiem beneficjenci wykonali dotąd niespełna 550 tys. płatności na łączną kwotę blisko 400 mln zł. Bonem turystycznym można płacić już w blisko 23 tysiącach podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które zgłosiły się do programu.

Z danych ZUS wynika, że największym zainteresowaniem bon turystyczny cieszy się w województwach: małopolskim, gdzie wydano około 96 tys. bonów, pomorskim – ok. 93 tys. oraz zachodniopomorskim – 81 tys.

Z bonu będzie można korzystać do końca marca 2022 roku. Co istotne, nie podlega on wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.