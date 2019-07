500+. Minister Szwed: program nie dezaktywizuje kobiet

500+, rynek pracy oraz wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, m.in. na pytania o te kwestie odpowiadał wiceminister rodziny Stanisław Szwed w rozmowie z Polskim Radiem 24. - Mamy do czynienia z niżem demograficznym. Ubywa kobiet w wieku rozrodczym, musimy realizować konsekwentną politykę rodzinną - zapewnił Szwed.

Jak dodał, 500+ wspiera rodziny i nie prowadzi do dezaktywizacji kobiet. Jak zapewnia, resort rodziny dysponuje danymi, które to potwierdzają. Oberwało się też politycznym oponentom. - Jest niechęć do 500+ w Platformie Obywatelskiej. Ciągle są sprzeczne informacje, absurdalnym pomysłem jest odbieranie świadczenia matkom, które rezygnują z pracy. Praca w domu przy wychowaniu dzieci jest niezwykle odpowiedzialna - stwierdził minister Szwed.