500+ dla osób z niepełnosprawnością. Próg dochodowy budzi kontrowersje

Sejm na ostatniej prostej przyjął poprawkę opozycji, która podniosła próg do wysokości minimalnej płacy krajowej, czyli 2250 złotych brutto. Program 500+ zatem ma objąć wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które otrzymują niższą rentę, zasiłek lub emeryturę.

- W przypadku sporej grupy posłów doszło do pomyłki – wytłumaczył w Polsat News Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w partii rządzącej będzie trwała debata, co z tą "pomyłką" zrobić. Ustawa trafiła do Senatu i jeżeli wyższa izba odrzuci tę poprawkę, to PiS-owi może zabraknąć czasu, aby uchwalić program przed wyborami parlamentarnymi, do których pozostały już tylko dwa posiedzenia Sejmu.

Rząd w maju zapowiadał rozszerzenie programu 500+ o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Co więcej, obiecał, że zacznie on funkcjonować jeszcze przed jesiennymi wyborami. Dlatego właśnie dla PiS-u tak ważne jest, aby ustawa została podpisana przez Prezydenta przed nimi.

Zobacz także: 500+ nie będzie waloryzowane. Wiceminister rozwiewa wszelkie nadzieje

Wcześniejszy projekt zakładał próg wysokości 1100 złotych. Taką wysokość rekomendowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej. Nowy próg obejmie zatem większą liczbę potrzebujących.

500+ dla osób z niepełnosprawnością. Sejm jest "za"

Niepokój osób, do których ma być skierowane wsparcie, wzbudza też fakt, że aby je otrzymać, będą musieli zgłosić się do specjalnej komisji ZUS-u. Każdy z nich posiada już orzeczenia Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i, ich zdaniem, one powinny wystarczyć.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące