500+ na każde dziecko. Zmienia się wniosek. Co zrobić, by dostać świadczenie od lipca?

Z programu "Rodzina 500+" znika kryterium dochodowe, co oznacza, że każde dziecko zostanie nim objęte. Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych. Poznaliśmy szczegóły nowych założeń.

Rząd zapewnia, że program będzie obowiązywał od 1 lipca. To prawda, jednak myli się ten, kto liczył na pieniądze jeszcze w tym miesiącu, czy nawet w sierpniu. Pierwsze wypłaty będą realizowane dopiero w październiku. Każdy z rodziców czy opiekunów musi złożyć wniosek o 500+ raz w roku.

Od 1 lipca wniosek złożyć będzie można tylko w wersji elektronicznej, czyli przez internet (na portalach: ZUS PUE, Emp@tia, ePUAP oraz w bankowości internetowej).

Od 1 sierpnia będzie go można składać również tradycyjnie, czyli bezpośrednio w odpowiednim do miejsca zamieszkania Miejskim lub Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej, albo przesyłając go pocztą.

W lipcu należy spodziewać się fali wniosków. Programem objętych zostanie wówczas dodatkowo 2 mln jedynaków, a łącznie w 500+ będzie 6,8 mln dzieci.

Ważna informacja dotyczy także dzieci, wobec których toczy się postępowanie o przysposobienie do rodziny zastępczej. Jeśli postępowanie jest w toku, nawet wtedy można starać się o 500 zł.

Podstawą jest decyzja sądu o umieszczeniu dziecka pod dachem przyszłych rodziców jeszcze przed rozprawą rozstrzygającą. Wtedy osoba osoba przysposabiająca staje się opiekunem faktycznym i może otrzymać świadczenie 500+.

Z kolei jeśli 16-latka urodzi dziecko, automatycznie zostaje pozbawiona prawa do świadczenia 500+ na siebie, dostanie za to 500 zł na swoje dziecko.

Co więcej, w świetle prawa "z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny" - głosi art. 10. § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dziewczyna wchodząca w związek małżeński po 16. roku życia, staje się automatycznie pełnoletnia i dlatego jej również odebrane zostanie świadczenie 500+.

Praca za granicą

Zgodnie z ustawą, na podstawie której pieniądze z programu "Rodzina 500+" trafiają na konta beneficjentów, są pewne ograniczenia dotyczące osób pracujących za granicą.

Zgodnie z art. 8. ust. 1. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje, jeżeli osoba pracująca za granicą pobiera na dziecko świadczenie o "podobnym charakterze" w kraju, w którym pracuje.

Dla przykładu, jeśli ojciec dziecka pracuje za granicą, a dziecko wychowuje się przy matce w Polsce, ale ojciec pobiera podobne świadczenie do 500+ w kraju emigracji zarobkowej, nie ma prawa do wnioskowania o 500+.

Jest jednak od tego odstępstwo. W ustawie zapisano, że nie dotyczy to przypadków, kiedy "przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej". Wtedy można wnioskować o 500+.

Ważne daty

Obecnie okres rozliczeniowy dla 500+ zaczyna się 1 października, a kończy 30 września. Zmieni się to już w 2021 roku - na okres od 1 czerwca do 31 maja.

Na razie jednak obowiązują stare zasady. Jedynie złożenie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia jeszcze w październiku. Będzie to skumulowana wypłata - za lipiec, sierpień i wrzesień. To oznacza, że osoby, które ze złożeniem wniosku nie będą zwlekały, w październiku dostaną aż 1500 zł. A każdego następnego miesiąca będą odbierały przelew na 500 zł.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 września – wypłata 500+ za wrzesień, październik i listopad nastąpi do 30 listopada – a dalej świadczenie będzie wpływało na konto co miesiąc.

Dla wniosków złożonych do 31 października 2019 r., wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia 2019 r. Później, jak wyżej, co miesiąc.

Ważna kwestia dotyczy wniosków złożonych po 31 października. Wtedy uzyskuje się jedynie prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

500 zł na każde dziecko przysługuje aż do osiągnięcia przez nie wieku dorosłości, czyli 18 lat.

