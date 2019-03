Nie tylko 500+. Rafalska chwali się prospołecznymi programami rządu

Do ZUS zgłosiło się niemal 120 tys. zainteresowanych osób programem Mama 4+. Dzięki niemu prawo do świadczenia w wysokości 1100 zł brutto mają wszystkie kobiety, a w wyjątkowych przypadkach i mężczyźni, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, nawet jeśli nie przepracowały nawet dnia.