500+ nakręciło wymianę domowych sprzętów. Coraz więcej dużych gabarytów ląduje w śmietnikach

Porównywanie z rokiem 2016 nie jest przypadkowe. To właśnie wtedy zaczęły się wypłaty w ramach programu 500+. "DGP" przypomina badania Marka Kośnego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które pokazały, że rok po wejściu programu w życie Polacy korzystający z 500+ wydali na zakup "urządzeń domowych" niemal o 90 proc. więcej niż w roku 2015, kiedy to program jeszcze nie działał.