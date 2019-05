Segregacja śmieci po nowemu. Kubeł otworzy się na kod i sam zważy odpady

To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, a być może i na świecie - czytamy na stronie Urzędu Miasta Ciechanów. Miastu zależało na znalezieniu sposobu na odpowiedzialną segregację - by mieszkańcy wyrzucali śmieci zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Jak wiadomo, opłata za śmieci segregowane jest niższa niż za zmieszane, co może być pokusą do nadużyć. W Ciechanowie od osoby segregującej śmieci pobierane jest 13 zł, podczas gdy od niesegregującej - 25 zł.