500+ od lipca. "Rodzice nie zwlekajcie" - apel minister rodziny Bożeny Borys-Szopy

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa zachęca rodziców, by nie czekali ze składaniem wniosków o 500+. - Zależy nam, żeby rodzice nie zwlekali ze złożeniem wniosku w programie "Rodzina 500 plus" i żeby pieniądze trafiły do rodzin jak najszybciej. Jesteśmy państwem cyfrowym, nowoczesnym. Zachęcam do tego, żeby jak najwięcej osób złożyło te wnioski w sposób elektroniczny - stwierdziła minister. Dodała, że środki na realizację programu są zapewnione.

Minister Borys-Szopa w poniedziałek zainaugurowała akcję informacyjną dot. 500+ w Katowicach i Świerklanach. Resort rodziny przypomina, że od 1 lipca program "Rodzina 500+" obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

- Mamy zamiar dotrzeć do mieszkańców wszystkich gmin i miasteczek. Bardzo zależy nam na tym, żeby rodzice nie zwlekali z wypełnieniem wniosku. Wnioski online możemy składać już od 1 lipca, jednocześnie występując o 500 plus możemy online wystąpić również o wyprawkę szkolną, czyli dodatkowe 300 plus kierowane do wszystkich dzieci, a od 1 sierpnia drogą papierową w gminach można te wnioski złożyć - powiedziała minister.

Obejrzyj: Program 500+ po nowemu. Wiceminister pracy: nie boimy się strajku

Nie dziwi fakt, że Bożena Borys-Szopa zachęca rodziców do jak najszybszego składania wniosków o 500+. Co prawda Jarosław Kaczyński rozszerzenie programu zapowiedział jeszcze w lutym, ale odpowiednią ustawę prezydent podpisał dopiero w maju. W efekcie zacznie obowiązywać od 1 lipca, ale to nie znaczy, że rodzice już w lipcu zobaczą pieniądze.

Dokument jest bowiem tak skonstruowany, że możliwe będzie wypłacenie pieniędzy z opóźnieniem. Np. dopiero we wrześniu z wyrównaniem od 1 lipca. To oznacza przelew w wysokości 1500 zł na kilka tygodni przed wyborami do Sejmu i Senatu, które muszą odbyć się pomiędzy 12 października a 12 listopada.

Rząd zaczął wielką akcję informacyjną, "busy 500+ ruszyły w Polskę" - chwali się resort rodziny. Specjalni doradcy będą udzielać informacji bezpośrednio w gminach. Ministerstwo tłumaczy, że w przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca (czyli 1500 zł na dziecko wypłacone w październiku - przed wyborami parlamentarnymi). Złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione.

