500+ po niemiecku. Wzrasta Kindergeld, więcej pieniędzy także dla polskich dzieci

Ustalenie pierwszeństwa jest bardzo istotne. Pobierając niemieckie Kindergeld, w Polsce nie przysługuje już 500+, bo świadczenie jest niższe od niemieckiego. Natomiast w drugim wariancie należy złożyć wniosek o 500+ w Polsce, wtedy Niemcy mają obowiązek wypłacenia tzw. dodatku dyferencyjnego, czyli dopłacenia do polskiego świadczenia tyle, by kwota równała się z wysokością Kindergeld.

W praktyce oznacza to, że jeśli w Polsce rodzic ma przyznane 500 zł na dziecko, a współmałżonek pracuje i mieszka w Niemczech, to niemiecki rząd ma obowiązek wyrównania tego świadczenia do kwoty 204 euro, tj. ok. 864 zł. Na konto rodzica wpłyną dodatkowe ok. 364 zł, a właściwie blisko 86 euro. Kwota wyrównania będzie oczywiście wyższa, jeśli w rodzinie jest troje dzieci, a jeszcze wyższa, gdy jest ich czworo lub więcej.