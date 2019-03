500+. Prezes PiS: "Piątka Kaczyńskiego" to nie mój pomysł

Prezes PiS Jarosław Kaczyński gościł w sobotę w RMF FM. Jak podkreślił, to nie on stoi za wyborczymi obietnicami PiS. - Piątka Kaczyńskiego to pomysł PiS-u. Nie będę się spierał nad tym, co kto wymyślił albo raczej rzucił - powiedział. I dodał, że 500+ to jego autorski projekt.