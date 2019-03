Prezes PiS Jarosław Kaczyński: Nie mam sobie nic do zarzucenia

- Jestem obywatelem jak każdy inny. Nie mam sobie niczego do zarzucenia - powiedział prezes PiS. Jak dodał, chciał wybudować wieżowiec w centrum Warszawy, by stanowić konkurencję dla Fundacji im. Stefana Batorego.

Kometując listy do Parlamentu Europejskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił, że "nikogo z kraju nie wypycha". - Wiem, że mi jest przypisywana władza, której nie mam. To nie jest tak, że ja się kogoś pozbywam - stwierdził.

- To jest decyzja tych osób, one nie są zmuszone do wyjazdu z Polski - dodał prezes PiS.

- Jestem pewien, że zarówno on, jak i Beata Szydło wejdą do Parlamentu Europejskiego. Kto ich zastąpi to kwestia otwarta. Jednak, gdyby mógł pan wejść do mojej głowy, to znalazłby pan tam pewne nazwiska - powiedział prezes PiS w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.